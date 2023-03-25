أول تعليق إيراني رسمي على الهجوم على قاعدة أمريكية في سوريا

2023/03/25 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، إن "أي ذريعة لمهاجمة القواعد التي تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة السورية للتعامل مع الإرهاب وعملاء داعش، ستقابل على الفور برد فعل مماثل".

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