بمشاركة العراق.. اجتماع رباعي يناقش في دمشق غداً تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي

2023/03/25 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن دمشق تستقبل غداً فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع، لوزراء الزراعة في كل من سوريا ولبنان والعراق والأردن.

ووفقاً لوكالة "سانا"، سينطلق الاجتماع الوزاري لهذا العام تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي".

وسيمتد اجتماع الوزراء على مدى يومين، وسيناقش النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية، التي عقدت خلال العام الماضي في العراق ولبنان والأردن، وسبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية، ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع.

كما ستتخلل الاجتماعات جلسات حوارية وعرض لاستراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

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