العراق وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

2023/03/25 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع السفير البريطاني لدى العراق مارك براسيون ريتشاردسون سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق السيد مارك براسيون ريتشاردسون، حيث جرى خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من القضايا والملفّات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي المتبادل بين البلدين وتنميته في مختلف المجالات والقطاعات".

وأضاف أن "اللقاء شهد التأكيد على مواصلة التعاون البنّاء، ودعم جهود الحكومة العراقية في الإصلاح والتنمية والأمن، وفتح مسارات جديدة لتطوير مستوى العلاقات بين البلدين، وعلى مختلف الصعد".

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