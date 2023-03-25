التصنيع الحربي تدعو الدفاع والداخلية لتزويدها بأسماء الراغبين بشراء مسدس بابل

2023/03/25 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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دعت مديرية التصنيع الحربي، اليوم السبت، وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها بأسماء الراغبين بشراء مسدس بابل.

وذكر النائب نايف الشمري في بيان صدر على هامش برقية المديرية تلقته (بغداد اليوم) أن "بإمكان الضباط ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع حيازة سلاح شخصي مسدس بابل عن طريق شرائه من التصنيع العسكري".

وأشار إلى "برقية عسكرية تطالب تزويد اسماء الضباط والمنتسبين والموظفين في وزارتي الدفاع والداخلية الراغبين بشراء مسـدس بـابــل عراقي الصنع".

أدناه نص البرقية:

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