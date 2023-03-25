بالفيديو.. لحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أميركا أسفر عن مقتل 5 أشخاص

2023/03/25 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثّقت كاميرات مراقبة بولاية بنسلفانيا الأميركية، لحظة انفجار مصنع للشوكولاتة، بطريقة مروعة، حيث تصدع المبنى إثر الانفجار المدوي، الذي هز المنطقة المحيطة.

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