برلماني: الأحزاب الكردية تسير وفق مبدأ خذ وطالب.. المادة 35 لن ترفع

2023/03/25 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، السبت، عن اخر تطورات إقرار قانون الانتخابات خلال جلسة اليوم، فيما اكد ان الأحزاب الكردية لازالت تسير مع بداية تشكيل كل حكومة وفق مبدأ “خذ وطالب” منذ 2003 ولغاية الان.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هنالك اجماعا من القوى السياسية على عدم التصويت على إزالة المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك”، مشيرا الى ان “الأحزاب الكردية لازالت تسير مع بداية تشكيل كل حكومة وفق مبدأ “خذ وطالب” منذ 2003 ولغاية الان”.

وتابع، ان “جميع القوى السياسية اجتمعت على قرار عدم المجاملة على حساب العراق في مثل هكذا قضايا حساسة تهم المواطنين”، لافتا الى ان “الحكومة والبرلمان يقفان على مسافة واحدة من توزيع حصص المحافظات من الموازنة او إقرار القوانين”.

وبشأن تمرير قانون الانتخابات سانت ليغو، يؤكد الجبوري: ان “القوى السياسية تعمل على تعديل قانون الانتخابات وفق مواد وفقرات معينة غير مخالفة للقانون والدستور ولن تظلم فئة او مكون محدد بل سيكون عادل ومرضي لجميع الأطراف”.

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