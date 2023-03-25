السوداني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

2023/03/25 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك براسيون ريتشاردسون.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني “التباحث بشأن عدد من القضايا والملفّات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي المتبادل بين البلدين وتنميته في مختلف المجالات والقطاعات”.

وشهد اللقاء “التأكيد على مواصلة التعاون البنّاء، ودعم جهود الحكومة العراقية في الإصلاح والتنمية والأمن، وفتح مسارات جديدة لتطوير مستوى العلاقات بين البلدين، وعلى مختلف الصعد”.

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