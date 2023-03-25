السوداني وسفير بريطانيا يبحثان عن “مسارات جديدة” لتطوير العلاقات

2023/03/25 | 20:05 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مع السفير البريطاني مارك براسيون ريتشاردسون، سبل فتح مسارات جديدة لتطوير مستوى العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته شبكة 964: استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، سفير المملكة المتحدة لدى العراق السيد مارك […]

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