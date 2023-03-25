تشكيلة منتخبنا الأولمبي في مواجهة نظيره الكوري الجنوبي

2023/03/25 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) تشكيلة منتخبنا الاولمبي لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي مساء اليوم السبت ضمن بطولة الدوحة الدولية.

أدناه نص التشكيلة:

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