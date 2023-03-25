حكومة كردستان: قرار المحكمة الفرنسية لن يعيق علاقاتنا مع بغداد

2023/03/25 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، توصل بغداد وأربيل إلى "اتفاق مبدئي" بخصوص ملفي الموازنة والنفط والغاز.

وقالت الوزارة في بيان، إن "حكومة إقليم كردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز.



وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان".

وأضاف البيان، "كما أن رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور".

وأكمل البيان، أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد.



وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".

وتابع، "وإذ تؤكد حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".

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