2023/03/25 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت، أنها ستنفذ حملة كبرى بعد عيد الفطر ، لإعادة إحياء المناطق التراثية وإنهاء ظاهرة خزن البضائع فيها.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي، إن "أمانة بغداد مستعدة لإطلاق الحملة مع هيئة التراث تطبيقاً لمبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة إحياء المباني التراثية في العاصمة والحفاظ عليها"، لافتاً إلى أن "العمل في هذا الجانب جارٍ مع البنك المركزي عبر مبادرة تمكين".

وأضاف، أنه "بعد الانتهاء من عيد الفطر المبارك ستنطلق حملة كبرى لإعادة إحياء المناطق التراثية في بغداد والحفاظ على الأبنية الموجودة فيها من الانهيار أو السقوط"، مبيناً أن "الجهات المعنية بمراقبة النشاط الزلزالي بعد الزلزال الذي وقع في الدول المجاورة وحتى داخل العراق، حذرت من خطوة انهيار الأبنية القديمة".

وتابع، أن "بلدية الرصافة وجهت كتبا رسمية للجهات المعنية بعدد من المباني المهددة بالانهيار، حيث إن 90% منها تابعة للقطاع الخاص وخارج تصرف الأمانة"، موضحاً أن "أغلب تلك المباني تستخدم كمخازن للبضائع".

وأشار إلى أن "الأمانة مستعدة للتعاون مع الجهات الحكومية في رفع مخازن الجملة من المناطق التراثية وإعادة تلك البيوت إلى أصالتها الحقيقية".

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