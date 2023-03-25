عضو بالمالية النيابية: هناك إمكانية لإقرار قانون تعديل سلم الرواتب

2023/03/25 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، السبت، إن هناك إمكانية لإقرار قانون تعديل سلم الرواتب.

وذكر كوجر، أن "قانون تعديل سلم الرواتب أما أن يُقَر كقانون منفصل قبل قانون الموازنة لإدراج الفروقات المالية الخاصة به من ضمن الموازنة، أو أن يُدرَج ضمن قانون الموازنة".

وأضاف كوجر، أن "هناك إمكانية لإقرار القانون"، بحسب وكالة "الفرات نيوز".

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