2023/03/25 | 20:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يعيق علاقاتنا ببغداد.. حكومة كردستان تعلق على قرار المحكمة الفرنسية لصالح العراق ضد تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/25 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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