إصابة جنديين إسرائيليين بإطلاق نار في حوارة بالضفة الغربية

2023/03/25 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب جنديان إسرائيليان، السبت، في عملية إطلاق نار نفذها مسلح فلسطيني من داخل مركبة في حوارة جنوبي نابلس.

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