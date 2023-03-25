2023/03/25 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قلصت مصارف أميركية، بصورة طفيفة، حجم استفادتها من خطي تسهيلات ائتمانية للدعم من الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الأخير، ما يدل على أن المؤسسات تستفيد من السيولة التي طرحها البنك المركزي بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في أسبوع واحد..



المصارف الأمريكية تقترض 164 مليار دولا من الفدرالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أسبوع واحد.. المصارف الأمريكية تقترض 164 مليار دولا من الفدرالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أسبوع واحد.. المصارف الأمريكية تقترض 164 مليار دولا من الفدرالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).