2023/03/25 | 20:35 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مطار تورنتو بيرسون الدولي ارتفاع قياسي في حركة المسافرين عام 2022، حيث بلغت 180.8 في المائة، وزيادة في الإيرادات أيضا بلغت 422.7 مليون دولار.أعلنت هيئة مطارات تورنتو الكبرى عن الأرقام المالية لعام 2022، ووجدت أن حركة المسافرين ارتفعت بمقدار 22.9 مليون مسافر إلى 35.6 مليون في عام 2022 مقارنة بعام 2021.زاد عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطار تورنتو بيرسون الدولي يعرف ارتفاعا قياسيا في حركة المسافرين شبكة القيقب الدولية.

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