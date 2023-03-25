هجوم على قاعدة أمريكية ثانية في سوريا.. والبتناغون تلقي باللوم على إيران

2023/03/25 | 20:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الولايات المتحدة الضربة التي نفذتها مقاتلتان من طراز F-15 بأنها "عمل متناسب ومتعمد"، بعد هجوم بطائرة مسيرة باتجاه واحد قتل متعاقدًا أمريكيًا، في وقت سابق يوم الخميس بالقرب من محافظة الحسكة في سوريا، وأصيب 5 جنود أمريكيين ومتعاقدًا آخر في الهجوم.

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