بغداد: شحة اللحوم رفعت سعرها.. والقطعان انتقلت للبادية فتراجع البيع

2023/03/25 | 21:07 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 964 قالت وزارة الزراعة، السبت، ان سعر صرف الدولار ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان، بل ان الأغنام المعروضة في السوق أقل من السابق، بسبب انتقال كثير من قطعان الماشية إلى المراعي البرية بعد موسم السيول والأمطار الأخير، حيث تتغذى هناك على العشب الطبيعي (المجاني)، ما يبدو انه يشجع اصحابها على […]

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