مضاعفة مياه دجلة من تركيا يدخل حيز التنفيذ.. والعراق يترقب الاثار على الخطة الزراعية

2023/03/25 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، ان مضاعفة اطلاقات المياه من الجانب التركي الى دجلة بدأت بافعل، مشيرة الى انها سيكون لها اثر ايجابي على الخطة الزراعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، لـ"بغداد اليوم"، ان "مضاعفة الاطلاقات المائية للعراق من قبل الجانب التركي، بحسب الاتفاق الأخير، سوف يسهم في رفع مناسيب دجلة وسيكون له اثر إيجابي على الخطة الزراعية ومواجهة ازمة الجفاف التي يشهدها العراق".

وبين شمال ان "مضاعفة الاطلاقات المائية للعراق من قبل الجانب التركي، بدأت بشكل فعلي وستكون هذه المضاعفة لمدة شهر واحد حسب الاتفاق الأخير، وايجابيات هذه المضاعفة، سوف يشهدها العراق خلال الأيام القليلة المقبلة".

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