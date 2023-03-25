2023/03/25 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي، بافيل زاروبين، على قناة "روسيا-24" التلفزيونية أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

وقال بوتين إنه تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين في 1 يوليو في بيلاروس.

وأكد أنهم سينشرون الأسلحة دون انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة ستارت.

وشدد على أن سبب هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا بالذخيرة باليورانيوم المنضب.

وأشار إلى أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.

ونوه إلى أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيرسلها الغرب إلى كييف لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل، لكنها تخلق بطريقة ما غبارا مشعا، وبالتالي فهي خطيرة جدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: نشرنا في بيلاروس 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: نشرنا في بيلاروس 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).