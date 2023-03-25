قرار التحكيم الدولي يدخل حيز التنفيذ.. توقف ضخ النفط العراقي بميناء جيهان

2023/03/25 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اظهرت وثيقة صادرة من شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، توقف ضخ النفط العراقي في الانابيب، وذلك بعد صدور القرار الدولي بالحكم لصالح بغداد في دعوى قضائية ضد تركيا، بتهمة تسهيل تصدير نفط الاقليم عبر انابيب جيهان، دون موافقة بغداد.

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