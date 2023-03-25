بوتين يعلن نقل 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس

2023/03/25 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء "تاس" ، السبت، إن روسيا نقلت 10 طائرات إلى بيلاروسيا، قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، إثر اتفاق أبرم بينهما لنشر أسلحة نووية.

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