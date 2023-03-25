تنويه من المرور بشأن انهيار (أعمال صيانة التخسف) في احد طرق منطقة الشعب

2023/03/25 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن انهيار جديد للطريق القادم من سيطرة الشعب شمالي بغداد وذكر بيان للمرور تلقته ايرث نيوز أن “انهياراً حدث بأعمال صيانة التخسف في منطقة الشعب للسير القادم من تقاطع الصحة باتجاه سيطرة الشعب الملغاة”.ودعت المرور، المواطنين إلى “سلك الطرق البديلة لتجنب الكثافات المرورية”.

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