البنك المركزي العراقي يسحب إجازة بنك تورط في «سرقة القرن»

2023/03/25 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر البنك المركزي العراقي، اليوم

السبت، سحب إجازة مصرف الود الإسلامي

العراقي بعد ثبوت تورطه في سرقة أموال

الأمانات الضريبية وهو ما يعرف بـ"سرقة

القرن" حسبما ذكر موقع وكالة سبوتنيك

الروسية .

ونقلت وكال

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