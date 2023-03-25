الاتفاق السعودي الإيراني..

2023/03/25 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، إن الاتفاق الذي وقعته إيران مع السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ربما ينهي سنوات من العداء بين الخصمين في الشرق الأوسط، لكنها لن يكون كافية لدعم اقتصاد طهران المتعثر.

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