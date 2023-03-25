بوتين يعلن اعتزام روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

2023/03/25 | 21:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتلفزيون الرسمي، السبت، إن روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.

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