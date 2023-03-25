التربية تحدد موعد امتحانات السادس الإعدادي

2023/03/25 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية ، ان الـ 20 من حزيران المقبل سيكون موعداً لانطلاق امتحانات السادس الإعدادي.

وقالت الوزارة بحسب الصحيفة الرسمية ان ” 20 حزيران المقبل موعداً لانطلاق امتحانات السادس الإعدادي”.

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