نائب يكشف الكواليس داخل البرلمان ومصير قانون

2023/03/25 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب شيروان الدوبرداني، اليوم السبت، اخر المستجدات بشأن مصير قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما اشار الى ان القوى السياسية ستحرص على الوصول لصيغة منصفة تقنع اغلبية القوى السياسية داخل وخارج العملية السياسية.

وقال الدوبرداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النواب ينتظرون انتهاء اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس البرلمان ونائبيه، للاتفاق على النقاط الخلافية، بالاضافة الى بعض الامور الفنية التي تتعلق بمفوضية الانتخابات"، مشيرا الى ان "المفوضية طلبت ان تكون الانتخابات في كانون الاول "شهر الـ12" بدلا من تشرين الثاني "شهر الـ11".

وبين أن "الجميع ينتظر اتفاق الاغلبية، فبالتأكيد لن يحصل اجماع على هذا القانون، بل سيتم الحرص على الوصول لصيغة منصفة تقنع الاغلبية من القوى السياسية داخل وخارج العملية السياسية".

وتشهد مداخل والتقاطعات العامة في المنطقة الخضراء تجمعات احتجاجية رافضة لتمرير قانون سانت ليغو، فيما اجل البرلمان الجلسة الى الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم.

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