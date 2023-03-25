2023/03/25 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم السبت، عن السيطـرة علـى الحريـق الـذي نشـب فـي الشركـة العامـة لكبريـت المشـراق دون خسائـر.

وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم السيطرة على الحريق الذي أندلع في الشركة العامة لكبريت المشراق بمُحافظة نينـوى".

واضاف البيان، ان "الحريق بسيط ونشب في أحد المطاحن الموجودة داخل معمل الكبريت الزراعي التابع للشركة"، لافتاً الى انه "تمَّ إخماده والسيطرة عليه باستنفار ملاكات الشركة والدفاع المدني دون أيّ خسائـر".

وتداولت انباء عن اندلاع حريق كبير في مخازن كبريت جنوب الموصل وان فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران.

وما يقارب من 100 إلى 150 طناً من الكبريت اندلعت فيها النيران بمخازن المشراق وست عجلات إطفاء تحاول إخماد الحريق".

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