2023/03/25 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت حكومة إقليم كردستان، يوم السبت، تقليص ساعات الدوام اليومي للموظفين خلال شهر رمضان.‏وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إنه “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقليص الدوام الرسمي خلال شهر رمضان في كردستان المركز الخبري الوطني.

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