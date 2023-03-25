شمال البصرة.. مجهولون يغتالون سائق “لوري” ويلوذون بالفرار (صور)

2023/03/25 | 22:23 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرنة (البصرة)964 قُتِل سائق مركبة حمل، السبت، بعد ان باغته مسلحون يستقلون سيارة “بيك اب” بوابل من نيران أسلحتهم الرشاشة على طريق “القٌرنة” الرئيسي شمال البصرة.مصدر امني لشبكة 964: المسلحون يستقلون سيارة “بيك اب” واطلقوا النار على سائق عجلة حمل “قلاب مرسيدس” بيضاء اللون محملة بمادة الرمل.الاغتيال وقع على الطريق الرئيسي (البصرة – القرنة) […]

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