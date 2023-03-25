بوتين يعلن أن روسيا ستنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في بيلاروس

2023/03/25 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين في موسكو في 25 آذار/مارس 2023 © سبوتنيك/ا ف ب غافريل غريغوروف موسكو (أ ف ب) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية “تكتيكية” على أراضي بيلاروس المجاورة، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.سبق أن أطلق بوتين تهديدات […]

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