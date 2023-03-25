2023/03/25 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقافة الأطفال تشارك بمعرض للكتاب بغداد- أسماء البدران شاركت دار ثقافة الاطفال بمعرض الكتاب العلمي الرابع عشر في كلية المنصور الجامعة ، بأكثر من مئة عنواناً منوعاً من مطبوعاتها من مجلًتي (مجلتي والمزمار) والسلسلة القصصية المتنوعة ،والذي اقيم برعاية الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات ,بالتعاون مع دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة معاهد ذوي الإعاقة ، الورش والجمعيات […]

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