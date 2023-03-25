2023/03/25 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمضان ..شهر الطاعات – محمد ثابت آل غازي اقبل علينا شهر رمضان المبارك ، شهر الطاعة والغفران ، ونحن في هذه الايام المباركة نعيش اجواء ايامه ولياليه الجميلة ، لكن ما ينغص علينا فرحتنا بقدوم هذا الشهر الفضيل هو الارتفاع المفاجئ باسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية حتى وصلت الى مستوى يعجز المواطن العراقي البسيط […]

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