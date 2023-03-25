شاهد بالفيديو.. هموم الجيش العراقي على طاولة اللواء يحيى رسول | نريد وطن

2023/03/25 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y5TyOMFVwUI

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