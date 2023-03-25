2023/03/25 | 22:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 4.7 يضرب جنوب إيران ويشعر بها سكان العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.7 يضرب جنوب إيران ويشعر بها سكان العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.7 يضرب جنوب إيران ويشعر بها سكان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).