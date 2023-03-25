أول اعتراض داخل الحكومة.. وزير دفاع إسرائيل يحذر من خطة نتنياهو لإصلاح القضاء ويدعو لوقفها

2023/03/25 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، إلى وقف خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد، والمظاهرات المناهضة لها.

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