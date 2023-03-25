"utv" ترد على الاعتراضات التي طالت مسلسل "الكاسر"

2023/03/25 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ردت قناة "utv"، اليوم السبت، في بيان على الاعتراضات التي طالت مسلسل "الكاسر" الذي تبثه القناة، والذي اتهم بانه يقصد "الاساءة الى المواطن الجنوبي".

ووصفت القناة في بيانها الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، مضامين مسلسل الكاسر بأنها في اطار الغايات المهنية والدرامية، معتبرة ان اية اغراض اخرى غير موجود "إلا في عقول اصحابها".

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