المنتخب الأولمبي يخسر امام نظيره الكوري في بطولة الدوحة

2023/03/25 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خسر المنتخب الأولمبي، اليوم السبت، امام نظيره الكوري في بطولة الدوحة.

وكان منتخبنا قد هزم يوم الأربعاء الماضي في ذات البطولة، نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف نظيفة.

وانطلقت البطولة للمنتخبات الأولمبية في قطر بمشاركة عشرة منتخبات آسيوية.

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