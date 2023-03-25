2023/03/25 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التربية، ابراهيم النامس، اليوم السبت، عن عدم وجود دخول شامل للمراحل المنتهية.

وقال النامس في حديث صحافي، تابعته (بغداد اليوم)، ان "لا دخول شامل للمراحل المنتهية".

واضاف النامس، ان "المناهج الدراسية لن تشهد إضافة عليها لمادة الإعلام حالياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحسم جدل الدخول الشامل للمراحل المنتهية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحسم جدل الدخول الشامل للمراحل المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).