"عمل تحريضي وعنصري مرفوض".. الأردن يندد بحرق المصحف في الدنمارك

2023/03/25 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السبت، إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن يوم أمس، الجمعة، باعتباره "عملا تحريضيا وعنصريا مرفوضا يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك".

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