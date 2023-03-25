ملف التلاعب بأسعار المواد الغذائية على طاولة البرلمان

2023/03/25 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم السبت، عن موعد مناقشة ملف التلاعب بأسعار المواد الغذائية.وقال عضو اللجنة، بريار رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لمناقشة ملف التلاعب باسعار المواد الغذائية مع دخولنا لشهر رمضان المبارك وتحد ارتفاع الاسعار”.وشدد على “ضرورة ابقاء الاسعار في الاسواق على ما هي عليه وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية بالامر”.واكد رشيد، ان “وزارة التجارة هي المعنية والمسؤولة عن هذا الامر بالدرجة الاساس”.

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