مقتل العشرات جنوبي الولايات المتحدة.. وتخوف من

2023/03/25 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت موجة من العواصف وإعصار واحد على الأقل، ليلة الجمعة، بمقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات وفقدان أربعة في جنوبي الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

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