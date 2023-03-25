2023/03/25 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس،السبت، ان اللجنة لم تطلع بصورة رسمية فنية على الموازنة وهي لم تشرع بدراسة المشروع والاطلاع عليه سوى ما ترشح عنها .

وقال مؤنس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “الموازنة وصلت إلى رئاسة المجلس ولم تصل إلى اللجنة المالية لغاية الان “.



مضيفا أن هناك تضخم كبير في الموازنة لثلاث سنوات متتالية”.

وبين أن “المناهج الحكومي يتحدث عن موازنة برنامج وما بين أيدينا هي موازنة لثلاث سنوات وعند وصولها الى اللجنة المالية النيابية سيتم مناقشتها “.

وأضاف أن “ما يهمنا الان هو الطبقات المظلومة والمحرومة التي عانت من التهميش سواء الفاحصين المدنيين أو المحاضرين وكذلك أبناء الحشد الشعبي ونسعى إلى تضمينهم في موازنة 2023 “.

واكد أن “العجز المالي في الموازنة كبيرا جدا ومقلق يستدعي الوقف على دراسة الموازنة وتخفيض العجز بشكل كبير”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الموازنة لم تصلنا وعجزها مقلق للغاية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الموازنة لم تصلنا وعجزها مقلق للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).