2023/03/25 | 23:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: e585mmYRypU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. الخلافات بشأن بعض مواد قانون الانتخابات تطيح بعقد الجلسة البرلمانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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