العراق ينضم لاتفاقية

2023/03/25 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، انضمام العراق رسميا لاتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق اودع صك الانضمام الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويروك في 24/3/2023".

وبينت انه "تهدف الاتفاقية إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين ادارة الموارد المائية على المستوى الوطني، ويعتبر العراق أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية والعضو التاسع والأربعون في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي".

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