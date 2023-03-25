فرانس 24: الاف القطع الاثرية العراقية معروضة في السوق السوداء

2023/03/25 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت شبكة فرانس 24، اليوم السبت، عن وجود الاف الاثار العراقية المنهوبة خلال الغزو الأمريكي، داخل السوق السوداء الأوروبية، حيث يتم تداولها بين هواة جمعها بأسعار خيالية.

وقالت الشبكة في تحقيق ترجمته (بغداد اليوم)، إن "السلطات الامريكية لم تتخذ أية إجراءات فعلية حتى الان لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته اثناء غزو العراق وترك الاثار العراقية عرضة للنهب"، مؤكدة أنها "رصدت الالاف من تلك القطع يتم بيعها وتداولها الان عبر السوق السوداء وبشكل علني امام انظار السلطات المعنية".

وتابع التحقيق أيضا أن "عمليات الفساد والتهريب داخل العراق ساهمت أيضا برفع راس مال سوق تهريب الاثار العراقية الى الخارج"، كاشفة عن "وجود العديد من القطع التي يتم تهريبها وبيعها خارج العراق من داخل البلاد وسط غياب للدور الحكومي في منع هذه الجرائم"، بحسب وصفها.

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