2023/03/25 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر نيابي، اليوم السبت، بعدم وصول الكتل السياسية المختلفة بشأن فقرات قانون انتخابات مجلس المحافظات الى اتفاق حتى الان.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اجتماعا مستمرا بين رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية لحل الخلافات حول فقرات قانون الانتخابات".

واضاف ان "هناك محاولات لدعوة النواب لحضور الجلسة لإكمال النصاب القانوني"، مشيرا الى ان "المفاوضات مستمرة حتى الان دون اي اتفاق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: مفاوضات مستمرة دون اتفاق تعرقل انعقاد جلسة "سانت ليغو") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: مفاوضات مستمرة دون اتفاق تعرقل انعقاد جلسة "سانت ليغو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).