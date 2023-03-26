الاعلان عن شراكة بين زين العراق و”سناب جات”.. عروض مميزة للانترنت

2023/03/26 | 00:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت Snap Inc.



عن شراكة جديدة مع “زين العراق”، الرائدة في مجال الاتصالات والبيانات المتنقلة في العراق تهدف إلى تعزيز الثقافة والمعرفة الرقمية للشباب العراقي من صُناع المحتوى وابقائهم على اتصال أينما كانوا.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تتطلع “زين العراق” لتلبية تطلعات ما يزيد على 17.6 مليون من مشتركيها عبر تزويدهم بباقات Snapchat مخصصة، تتيح لهم الاستمتاع بالبيانات المجانية، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وقضاء أجمل اللحظات سوياً واستكشاف العالم من حولهم.

كما سيتسنى لمشتركي “زين” تجربة مجموعة واسعة من عدسات snapchat والفلاتر وFriendmojis التي تجعل المحادثة عبر تطبيق Snapchat أكثر متعة وتشويقاً.



وعلاوة على ذلك، سيتمكن مشتركي زين من مستخدمي التطبيق من المشاركة في تجارب الواقع المعزز التفاعلية التي تم إنشاؤها خصيصاً كجزء من هذه الشراكة.

وفي هذا السياق، قال علي الزاهد، الرئيس التنفيذي لشركة “زين العراق “تأتي شراكتنا الجديدة مع Snapchat في إطار التزامنا الراسخ اتجاه مشتركينا في العراق، لاسيما الشباب، وتمكينهم من البقاء على اتصال دائم.



من خلال القاعدة الكبيرة لمستخدمي Snapchat في العراق، وتزويدهم بإمكانيات الواقع المعزز الخاصة، وإلهامهم لابتكار وصناعة المزيد من المحتوى المميز.



الأمر الذي سيدعم أهدافنا في خلق تفاعل وتواصل مع الشباب العراقي لتلبية احتياجاته، إذ نتطلع إلى تطوير هذه الشراكة بشكل أكبر وتوسيع نطاق العروض التي نقدمها لجميع مشتركينا”.

ويتفاعل أكثر من 200 مليون شخص يومياً مع عدسات الواقع المعزز عبر تطبيق Snapchat، بمتوسط 6 مليارات استخدام يومياً.

من جانبها، قالت آن لورنسون، المدير العام العالمي للشراكات مع مزودي خدمات الاتصالات لدى Snap Inc.: “يتركز مفهوم عملنا في Snap على تزويد مستخدمي التطبيق بحلول كاميرا وعدسات الواقع المعزز التي يمكن أن تضفي مزيداً من الألق على حياتنا، وتؤثر على الكيفية التي نفهم ونستكشف بها الأشياء، وتحدث تغييراً جذرياً في مفاهيم التسوق وابتكار الفنون وغير ذلك الكثير.



وفي العراق، تمتلك Snap قاعدة مستخدمين كبيرة ومستمرة في نموها، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستتيح لمستخدمي التطبيق العراقيين الاستمتاع بتجارب الواقع المعزز المتطورة، والاستفادة يومياً من كافة المزايا التي يوفرها التطبيق على أكمل وجه مع باقات البيانات المجانية”.

يذكر أن الشراكة مع Snapchat ستتيح لمشتركي “زين العراق” الحاليين للاستمتاع مجاناً بمحتوى تطبيق Snapchat وبتجربة مميزة ولفترة محدودة.

ومن جانب اخر يستطيع مشتركي زين العراق وخدمة “أوودي”(الخدمة الرقمية الأولى بالعراق من زين) الاستمتاع بمحتوى تطبيق Snapchat ومزاياه الهائلة بشكل غير محدود دون استقطاع من بيانات الانترنت حال اشترا كهم بإحدى باقات الانترنت المتميزة، ومن المتوقع أن تواصل “زين العراق” و”أوودي” طرح المزيد من العروض بالشراكة مع Snapchat في المستقبل القريب.

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