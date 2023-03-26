كامل الدباغ .. “العلم للجميع”

2023/03/26 | 00:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – بعد أن أنهى دراسته في أوروبا عام 1960، متخصصاً بالفيزياء، لاحظ كامل الدبّاغ خلو منهاج التلفزيون من برامج علمية، فكتب رسالة إلى إدارة تلفزيون بغداد، آنذاك، اقترح فيها عليهم استحداث برنامج يشجع على الابتكار والاختراع، فحصلت الموافقة بشرط أن … Readmore

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